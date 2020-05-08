Главы государств поздравляют президента Молдовы Игоря Додона по случаю Дня Победы

Лидеры Азербайджана – Ильхам Алиев и Белоруссии – Александр Лукашенко адресовали свои поздравления по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Уверен, что наша общая Победа над фашизмом и впредь будет служить на благо развития дружественных двусторонних отношений», – написал Александр Лукашенко.

В послании Ильхама Алиева отмечается, что героизм, смелость и стойкость наших солдат в тяжелые годы войны останутся в памяти и истории наших стран.