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Газета "Кишиневские новости"

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Победа над фашизмом и впредь будет служить укреплению дружбы народов

08 мая
22:26 2020
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Главы государств поздравляют президента Молдовы Игоря Додона по случаю Дня Победы

Лидеры Азербайджана – Ильхам Алиев и Белоруссии – Александр Лукашенко адресовали свои поздравления по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Уверен, что наша общая Победа над фашизмом и впредь будет служить на благо развития дружественных двусторонних отношений», – написал Александр Лукашенко.

В послании Ильхама Алиева отмечается, что героизм, смелость и стойкость наших солдат в тяжелые годы войны останутся в памяти и истории наших стран.

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