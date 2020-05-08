Республика Молдова в осаде олигархических групп. Это те, кто похитил миллиарды из банковской системы и из бюджета страны, те, кто украл аэропорт у государства, те, кто держал еще год назад Молдову в заложниках. Они хотят реванша и вновь жаждут захватить контроль над страной. С таким заявлением выступила ПСРМ.

Социалисты подчеркивают, что все последние события на политической арене РМ происходят «синхронно с прогрессом по делу возвращения Кишиневского аэропорта народу».

А расследование по делу о краже миллиарда встревожило кланы, замешанные в «преступлении века», – сообщается в пресс-коммюнике политформирования.

В ПСРМ заявляют, что не позволят олигархам погрузить страну в хаос. Однако партия готова и к досрочным выборам, которые могут быть организованы осенью нынешнего года – совместно с президентскими.