Пятница, 8 мая 2020, 23:05

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

ПСРМ за стабильность, но готова к досрочным парламентским выборам

08 мая
22:21 2020
Версия для печати

Республика Молдова в осаде олигархических групп. Это те, кто похитил миллиарды из банковской системы и из бюджета страны, те, кто украл аэропорт у государства, те, кто держал еще год назад Молдову в заложниках. Они хотят реванша и вновь жаждут захватить контроль над страной. С таким заявлением выступила ПСРМ.

Социалисты подчеркивают, что все последние события на политической арене РМ происходят «синхронно с прогрессом по делу возвращения Кишиневского аэропорта народу».

А расследование по делу о краже миллиарда встревожило кланы, замешанные в «преступлении века», – сообщается в пресс-коммюнике политформирования.

В ПСРМ заявляют, что не позволят олигархам погрузить страну в хаос. Однако партия готова и к досрочным выборам, которые могут быть организованы осенью нынешнего года – совместно с президентскими.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,72+0,33%
EUR19,21+0,38%
GBP21,99+0,62%
UAH0,66+0,20%
RON3,98+0,39%
RUB0,24+0,96%

Курсы валют в MDL на 08.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд