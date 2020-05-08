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Газета "Кишиневские новости"

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Альянс между ПДС, Партией «Шор» и PRO Moldova маловероятен

08 мая
22:21 2020
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Такого мнения придерживается политический аналитик Игорь Боцан, который прокомментировал текущую политическую ситуация для газеты Ziarul de Gardă.

«Даже если в парламенте найдутся 51 голос, чтобы отправить в отставку правительство Кику, я не вижу ни одного решения для утверждения другого. Я не вижу, как ПДС создаст коалицию с партией «Шор» или с PRO Moldova. Это очень сложно, и шансы очень малы для формирования иного правительства», – заявил Боцан.

По его мнению, нынешняя конфигурация из 54 депутатов позволяет парламентскому большинству держать ситуацию под контролем.

«Теперь все зависит от ситуации в Демпартии. Если те, кто остался, сохранят консолидированную фракцию, тогда все будет развиваться предсказуемо. После президентских выборов, осенью, возможны с высокой степенью вероятности досрочные выборы», – заключил Боцан.

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