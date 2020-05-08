Такого мнения придерживается политический аналитик Игорь Боцан, который прокомментировал текущую политическую ситуация для газеты Ziarul de Gardă.

«Даже если в парламенте найдутся 51 голос, чтобы отправить в отставку правительство Кику, я не вижу ни одного решения для утверждения другого. Я не вижу, как ПДС создаст коалицию с партией «Шор» или с PRO Moldova. Это очень сложно, и шансы очень малы для формирования иного правительства», – заявил Боцан.

По его мнению, нынешняя конфигурация из 54 депутатов позволяет парламентскому большинству держать ситуацию под контролем.

«Теперь все зависит от ситуации в Демпартии. Если те, кто остался, сохранят консолидированную фракцию, тогда все будет развиваться предсказуемо. После президентских выборов, осенью, возможны с высокой степенью вероятности досрочные выборы», – заключил Боцан.