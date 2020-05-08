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Газета "Кишиневские новости"

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Как будет восстанавливаться экономика Молдовы по окончании режима ЧП?

Как будет восстанавливаться экономика Молдовы по окончании режима ЧП?
08 мая
22:16 2020
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В продолжение рабочих встреч с ассоциациями деловых людей и представителями различных отраслей национальной экономики президент Молдовы провел сегодня беседу с главами крупнейших инвестиционных компаний и зарубежных торговых палат, аккредитованных в нашей стране.

В частности, во встрече приняли участие руководители или полномочные представители торгово-промышленных палат Франции, Италии и США, Европейской бизнес-ассоциации и Ассоциации иностранных инвесторов.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, касающихся привлечения и защиты иностранных инвестиций, фискальной и бюджетной политики в Республике Молдова, перспектив восстановления национальной экономики, в том числе экспорта, по окончании режима ЧП и многих других.

В ходе открытого конструктивного диалога были высказаны предложения и пожелания с целью улучшения макроэкономической ситуации. Игорь Додон подчеркнул, что руководство страны в ближайшее время выйдет с большим пакетом законодательных инициатив, направленных на поддержку экономики и населения.

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