В продолжение рабочих встреч с ассоциациями деловых людей и представителями различных отраслей национальной экономики президент Молдовы провел сегодня беседу с главами крупнейших инвестиционных компаний и зарубежных торговых палат, аккредитованных в нашей стране.

В частности, во встрече приняли участие руководители или полномочные представители торгово-промышленных палат Франции, Италии и США, Европейской бизнес-ассоциации и Ассоциации иностранных инвесторов.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, касающихся привлечения и защиты иностранных инвестиций, фискальной и бюджетной политики в Республике Молдова, перспектив восстановления национальной экономики, в том числе экспорта, по окончании режима ЧП и многих других.

В ходе открытого конструктивного диалога были высказаны предложения и пожелания с целью улучшения макроэкономической ситуации. Игорь Додон подчеркнул, что руководство страны в ближайшее время выйдет с большим пакетом законодательных инициатив, направленных на поддержку экономики и населения.