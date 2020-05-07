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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове судьи Конституционного суда устроили политический переворот

07 мая
23:26 2020
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Оценивая последствия решения КС о российском кредите, президент Молдовы сказал, что наступают тревожные дни для экономической безопасности страны

«Перед лицом грубого политического переворота, устроенного Конституционным судом, я заявляю, что мы сделаем всё возможное для поиска решений с целью поддержки граждан и сохранения стабильности и надлежащего функционирования государства. Вместе с правительством и коллегами из парламента мы скоро озвучим решения, посредством которых мы преодолеем кризис, вызванный безответственными оппозиционными политическими группировками.

Люди не должны страдать из-за интриг отдельных политиков, поэтому мы сделаем всё необходимое для того, чтобы финансовая помощь от Российской Федерации, заблокированная сегодня политизированным решением Конституционного суда, могла бы дойти до тех, кто как никогда в ней нуждается», – такого мнения придерживается президент Молдовы.

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