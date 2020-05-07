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Газета "Кишиневские новости"

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КС Молдовы превратился в инструмент политической борьбы

07 мая
23:21 2020
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Игорь Додон с обеспокоенностью констатировал, что судьи КС, поддержавшие сегодня отмену финансовой помощи из Российской Федерации, показали, что поддерживают интересы политических кланов, а не интересы и потребности граждан

«Мы получили ясный сигнал и доказательство того, что целью недавних изменений в этой инстанции стала политизация основополагающего государственного института и его трансформация в инструмент политической борьбы. Констатируем возможный возврат к методам, к которым КС прибегал до июня 2019 года, когда инстанция была захвачена политическими и олигархическими группировками, а те, кто сегодня оказывает свое влияние на этот институт, являются отчасти теми же, кто контролировал его тогда, – это бывшие депутаты ДПМ», – считает президент РМ.

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