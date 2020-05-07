После девятичасовых слушаний судьи Конституционного суда объявили неконституционным Соглашение о государственном финансовом кредите на сумму 200 млн евро между РМ и РФ

Реакция президента Молдовы на решение КС о приостановлении финансовой помощи, которую Республика Молдова должна была получить от Российской Федерации, была крайне негативной. Глава государства считает, что этим вердиктом нанесён сильный удар по миллионам молдаван, которые надеялись на помощь из этих денег.

«Оппозиционные партии вместе с олигархическими силами, которые оспорили в КС эту финансовую помощь, добились циничного решения, направленного против собственных граждан в попытке оставить их без денег, не позволить государству помочь им», – написал в соцсетях Игорь Додон.

Это политизированное решение напрямую бьет по бюджетным работникам, пенсионерам, системе здравоохранения, бизнесу, по всей экономике, и теперь понадобятся финансовые ресурсы для выхода из кризиса, в котором страна оказалась из-за этого затянувшегося периода пандемии. Деньги, «замороженные» сегодня Конституционным судом, уже должны были поступить в бюджет, дойти до людей, говорит глава государства.