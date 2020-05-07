Судья Конституционного суда Николай Рошка заявил, что Молдова не погибла после исчезновения миллиарда из банковской системы и не умрет, если не получит российский кредит в размере 200 млн евро.

Об этом он заявил во время слушаний в Конституционном суде.

«Мы не умерли после исчезновения миллиарда из госбюджета и не умрем и после этих 200 миллионов», – заявил судья во время прений сторон.

Напомним, что депутат от ПСРМ Василе Боля в начале заседания суда потребовал отзыва судьи Николая Рошки. Парламентарий обратил внимание на тесные связи члена суда с партией «Действие и солидарность», которая опротестовала получение кредита. Свою позицию Боля обосновал тем, что Рошка являлся членом ПДС и входил в Национальное постоянное бюро политформирования. Также Рошка принимал участие в парламентских выборах в феврале 2020 года по спискам ПДС.