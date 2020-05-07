Вчера Верховная рада Украины не утвердила кандидатуру экс-президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины

Власти Грузии отреагировали на это позитивно. Вице-спикер парламента Грузии Мамука Мдинарадзе поблагодарил украинских коллег «за благоразумие и разделение наших позиций». По его мнению, Саакашвили отказано в должности из-за обращения грузинской стороны к властям Украины, в котором говорилось о том, что «нельзя назначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране».

Напомним, что 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьер-министра по реформам. Власти Грузии, обвиняющие экс-президента в совершении нескольких преступлений, пригрозили в ответ отзывом посла из Киева. В итоге Саакашвили не получил поддержки парламентариев Незалежной.