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Газета "Кишиневские новости"

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Парламент Украины «прокатил» экс-президента Грузии Саакашвили

07 мая
13:26 2020
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Вчера Верховная рада Украины не утвердила кандидатуру экс-президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины

Власти Грузии отреагировали на это позитивно. Вице-спикер парламента Грузии Мамука Мдинарадзе поблагодарил украинских коллег «за благоразумие и разделение наших позиций». По его мнению, Саакашвили отказано в должности из-за обращения грузинской стороны к властям Украины, в котором говорилось о том, что «нельзя назначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране».

Напомним, что 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьер-министра по реформам. Власти Грузии, обвиняющие экс-президента в совершении нескольких преступлений, пригрозили в ответ отзывом посла из Киева. В итоге Саакашвили не получил поддержки парламентариев Незалежной.

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