Улицы Албишоара, Пушкина и Бэнулеску-Бодони будут отремонтированы за счет государственного бюджета

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел сегодня встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном. Генеральный примар проинформировал главу государства о том, что все муниципальные больницы оснащены необходимыми средствами защиты, расходными материалами, медикаментами. Лечебные учреждения готовы к работе в обстановке, обусловленной пандемией.

По словам градоначальника, параллельно с управлением кризисной ситуацией в столице осуществляются и инфраструктурные проекты.

Ион Чебан поблагодарил президента за выделенные из госбюджета 100 млн леев, которые пойдут на реабилитацию дорожной инфраструктуры столицы. На эти средства планируется отремонтировать улицу Албишоара, тротуары по улицам Пушкина, Бэнулеску-Бодони.

Игорь Додон подчеркнул важность обновления автобусного и троллейбусного парков для обеспечения качественных услуг для кишиневцев.