Президент Игорь Додон заявил, что День Победы над фашизмом является важной датой как для его семьи, так и для каждого гражданина Молдовы. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для телеканала «МИР 24». Накануне 75-ой годовщины Великой Победы глава Молдавского государства рассказал о важности сохранения памяти героев, павших в годы Великой Отечественной войны, и необходимости сохранения истины о Второй мировой войне.

«Для нас День Победы – большой праздник. Во время Великой Отечественной войны в Красной Армии воевали сотни тысяч молдаван, многие из них дошли до Берлина. 50-60 тысяч погибли на поле боя, 20 молдаван стали героями Советского Союза. В этой войне в Молдове погибли около полумиллиона мирных граждан», – заявил президент. Игорь Додон считает, что люди должны знать правду о той трагедии, чтобы она не могла вновь повториться. Президент сообщил, что в его семье свято хранится память в тех временах, а потому участие в марше «Бессмертного полка» для него очень важно.

«Мы потомки победителей. 9 мая для нас – святой день. Это важный знак и для общества, когда президент вместе с семьей, сыновьями, руководством страны, участвует в шествии», – сказал Игорь Додон. Глава государства напомнил, что ежегодно в праздничных мероприятиях в Кишиневе участвуют до 100 тыс. человек. Он сообщил, что в нынешнем году будет отреставрирован Мемориал «Вечность» и проведен ряд мероприятий, приуроченных к 75-ой годовщине Победы над фашизмом.