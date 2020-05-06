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Газета "Кишиневские новости"

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Милош Земан: Снос памятника маршалу Коневу в Праге – глупость

06 мая
22:16 2020
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По случаю 75 годовщины победы над фашизмом президент Чехии Милош Земан дал интервью радиостанции Radiožurnál, где прокомментировал скандал, связанный со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу, установленного в Праге 40 лет назад.

Решение руководства района Прага 6 о демонтаже монумента маршалу Коневу, по мнению президента Земана, – проявление глупости. «Если политик ничем не примечателен, он пытается чем-то запомниться – будь-то сексуальный скандал, воровство или вот таким способом», – заявил президент Земан, оценивая действия пражских властей.

Однако и открытие уголовного дела Россией в связи с произошедшим представляется президенту Чехии излишне острой реакцией.

На вопрос о слухах об угрозе отравления пражских чиновников, давших указание о демонтаже монумента, Милош Земан ответил так: «Если они [представители чешской муниципальной власти] не поедут в Россию, то с ними ничего не случится».

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