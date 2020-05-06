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Газета "Кишиневские новости"

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Война войной, а бензин Украине нужен

06 мая
13:26 2020
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На Украину возобновлены поставки бензина и дизельного топлива из Российской Федерации, сообщает издание Страна.ua

Журналисты особо подчеркивают, впервые за четыре года горючее идет в железнодорожных цистернах. Бензин марки А-92 произведен на Московском нефтеперегонном заводе компании “Газпром нефть”. Импортеры “Западная нефтегазовая компания” и “Евростандарт”. Местные аналитики задаются вопросом: можно ли закупать стратегические продукты у “страны оккупанта”?

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