На Украину возобновлены поставки бензина и дизельного топлива из Российской Федерации, сообщает издание Страна.ua

Журналисты особо подчеркивают, впервые за четыре года горючее идет в железнодорожных цистернах. Бензин марки А-92 произведен на Московском нефтеперегонном заводе компании “Газпром нефть”. Импортеры “Западная нефтегазовая компания” и “Евростандарт”. Местные аналитики задаются вопросом: можно ли закупать стратегические продукты у “страны оккупанта”?