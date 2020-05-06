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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье разрешили чинить автомобили

06 мая
13:26 2020
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С пятого мая на левом берегу Днестра возобновлена работа станций технического обслуживания автотранспорта, ателье по пошиву одежды и ремонту обуви, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

При этом власти предупреждают: сотрудники милиции будут строго следить за тем, как соблюдаются карантинные требования. Также дано добро на занятия на свежем воздухе активными видами спорта, велопрогулки, катание на роликовых коньках, самокатах и скейтбордах.

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