С пятого мая на левом берегу Днестра возобновлена работа станций технического обслуживания автотранспорта, ателье по пошиву одежды и ремонту обуви, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

При этом власти предупреждают: сотрудники милиции будут строго следить за тем, как соблюдаются карантинные требования. Также дано добро на занятия на свежем воздухе активными видами спорта, велопрогулки, катание на роликовых коньках, самокатах и скейтбордах.