В эфире радиостанции “НВ” Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об этапах “возвращения Крыма” под юрисдикцию Киева.

По мнению чиновника, “архиважная” и первостепенная задача – на всех международных форумах поднимать вопрос о необходимости деоккупации полуострова. Второй пункт – сохранить санкции в отношении Крыма, а это запрет на поставки воды, электроэнергии, эмбарго на ввоз/вывоз продуктов питания. Третья цель – постоянное “давление на Россию”. Несколькими днями ранее бывший госсекретарь США Кондолиза Райс предложила украинскому руководству свою стратегию возврата Крыма. По ее мнению, успешная борьба с коррупцией, повышение уровня жизни населения, само подтолкнет жителей полуострова к воссоединению с Украиной. По мнению Райс, подобного рода картину мировое сообщество наблюдало в октябре 1990 года, когда объединились Западная Германия и Восточная.