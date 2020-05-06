С сегодняшнего дня на левом берегу Днестра начинается плановое отключение жилого фонда от центрального отопления, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

По прогнозам местных синоптиков, среднесуточная температура в мае будет не менее десяти градусов по Цельсию. Неделей позже тепло перестанут подавать в лечебные учреждения, интернаты, детские дома. После майских праздников работники коммунальных служб начнут профилактические работы в котельных и на теплотрассах.