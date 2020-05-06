Больше всего мандатов получила бы ПСРМ, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы. Таковы данные исследования «Избирательный барометр-2020», реализованного компанией «IData». Согласно результатам опроса, в случае досрочных выборов в законодательный орган проходят пять партий.

ПСРМ набирает 45,5% голосов определившихся избирателей, за ПДС готовы голосовать 21,5%, а за ДПМ – 7,8%. Политформирования «Платформа DA» и «Наша Партия» наберут по 6,4%.

Остальные партии не преодолеют избирательный порог в 5%.

Телефонный опрос проводился с 26 апреля по 4 мая 2020 года, в нем участвовал 931 человек. Погрешность составляет 3,2%.