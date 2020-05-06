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Газета "Кишиневские новости"

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Узнайте, кто в Молдове пользуется наибольшим уровнем доверия

Узнайте, кто в Молдове пользуется наибольшим уровнем доверия
06 мая
11:56 2020
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Согласно исследованию «Избирательный барометр-2020», президент страны Игорь Додон возглавляет топ политиков по уровню доверия

По итогам опроса, представленного компанией «IData», Игорь Додон заручился доверием 24,2% граждан. С большим отрывом за ним следует лидер ПДС Майя Санду – 11,4%, а замыкает тройку Ренато Усатый – 2,4%. У председателя партии «Платформа DA» Андрея Нэстасе этот показатель составляет 2,3%. Всего лишь 0,6% респондентов доверяют лидеру группы Pro Moldova Андриану Канду.

В ходе опроса также выяснилось, что 36,4% никому не доверяют, а еще 12,7% затруднились ответить на этот вопрос. Телефонный опрос проводился с 26 апреля по 4 мая 2020 года, в нем участвовал 931 человек. Погрешность составляет 3,2%.

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