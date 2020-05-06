Каждый второй житель Молдовы уверен, что из-за блокирования российского кредита пострадают пенсионеры.

Такого мнения придерживается большинство граждан страны. Согласно социологическому исследованию, представленному компанией «IData», свыше 40% респондентов считают, что финансово пострадают, в первую очередь, пенсионеры. Еще 34,2% уверены, что такое развитие событий негативно отразится на медиках, 32,7% назвали бюджетников, а 28,8% – безработных.

Телефонный опрос проводился с 26 апреля по 4 мая 2020 года, в нем участвовал 931 человек. Погрешность составляет 3,2%.