Почти каждый второй житель Молдовы положительно относится к решению России выделить Молдове кредит в размере 200 млн евро

Таковы данные «Избирательного барометра-2020», проведенного компанией «IData». Согласно социологическому исследованию, 47% респондентов заявили, что они одобряют российский кредит, у 21,9% нейтральное отношение к этой проблеме, а 14,5% высказались отрицательно. Остальные 16,6% опрошенных отказались от ответа на поставленный вопрос.

В то же время на вопрос: насколько они доверяют намерениям России, 29,7% ответили, что доверяют в очень большой степени, 30,6% – доверяют в той или иной мере, 10,2% – доверяют в малой степени и только 14,7% заявили, что совсем не доверяют.

Телефонный опрос проводился с 26 апреля по 4 мая 2020 года, в нем участвовал 931 человек. Погрешность составляет 3,2%.