Среда, 6 мая 2020, 19:12

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как в Молдове оценивают решение РФ предоставить РМ кредит в €200 млн?

06 мая
11:51 2020
Версия для печати

Почти каждый второй житель Молдовы положительно относится к решению России выделить Молдове кредит в размере 200 млн евро

Таковы данные «Избирательного барометра-2020», проведенного компанией «IData». Согласно социологическому исследованию, 47% респондентов заявили, что они одобряют российский кредит, у 21,9% нейтральное отношение к этой проблеме, а 14,5% высказались отрицательно. Остальные 16,6% опрошенных отказались от ответа на поставленный вопрос.

В то же время на вопрос: насколько они доверяют намерениям России, 29,7% ответили, что доверяют в очень большой степени, 30,6% – доверяют в той или иной мере, 10,2% – доверяют в малой степени и только 14,7% заявили, что совсем не доверяют.

Телефонный опрос проводился с 26 апреля по 4 мая 2020 года, в нем участвовал 931 человек. Погрешность составляет 3,2%.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,69–0,03%
EUR19,10–0,41%
GBP21,87–0,70%
UAH0,66+0,27%
RON3,96–0,47%
RUB0,24–1,12%

Курсы валют в MDL на 06.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд