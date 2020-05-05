Из-за эпидемии коронавируса все весенне-летние массовые мероприятия в разных странах переносятся в лучшем случае на осень, а то и на следующий год. Так случилось с очень популярными в США и одним и из самых известных в мире традиционными скачками Кентукки Дерби. Они вместо мая должны состояться осенью.

Но организаторы быстро нашли, чем заменить зрелищное мероприятие. Они устроили гонки… черепах, причем в режиме онлайн. Такое уже случалось в истории Кентукки Дерби – ровно 75 лет назад, в 1945 году. И вот теперь повторилось.

На старт вышли восемь «бегунов» в панцирях. Они прошли дистанцию со средней скоростью 0,29 км/час. На победителя надели гирлянду из роз, которой обычно украшают выигравшую скачки лошадь, сообщил телеканал CNN.