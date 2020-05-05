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Газета "Кишиневские новости"

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За что Путин вручил Ким Чен Ыну медаль?

05 мая
21:06 2020
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Президент России Владимир Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь юбилейного 75 года победы над фашизмом, сообщило российское посольство в Пхеньяне.

Лидер КНДР был удостоен награды за значительную роль в сохранении памяти советских солдат, погибших на территории Северной Кореи.

Медаль была передана министру иностранных дел КНДР послом России в Северной Корее Александром Мацегорой 5 мая. По слухам, заболевший Ким Чен Ын не присутствовал на церемонии вручения награды.

В 2019 году Ким Чен Ын посетил с официальным визитом Россию, где встречался в Владимиром Путиным.

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