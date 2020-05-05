За что Путин вручил Ким Чен Ыну медаль?
05 мая
21:06 2020
Президент России Владимир Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь юбилейного 75 года победы над фашизмом, сообщило российское посольство в Пхеньяне.
Лидер КНДР был удостоен награды за значительную роль в сохранении памяти советских солдат, погибших на территории Северной Кореи.
Медаль была передана министру иностранных дел КНДР послом России в Северной Корее Александром Мацегорой 5 мая. По слухам, заболевший Ким Чен Ын не присутствовал на церемонии вручения награды.
В 2019 году Ким Чен Ын посетил с официальным визитом Россию, где встречался в Владимиром Путиным.