Наташа Грегсон Вагнер – дочь знаменитой русско-американской актрисы Натали Вуд – проливает свет на загадочную смерть матери в своем новом документальном фильме «Натали Вуд: Что осталось за кадром» (Natalie Wood: What Remains Behind). В фильме будут показаны ранее не публиковавшиеся домашние видео.

Грегсон Вагнер также взяла интервью у своего отчима Роберта Вагнера, в котором они вспоминали последнюю ночь жизни Вуд. Натали Вуд утонула в ноябре 1981 года во время ночного плаванья на южном побережье Калифорнии.

Трехкратная номинантка на премию «Оскар» Натали Вуд стала известна по таким фильмам как «Бунтарь без причины», «Вестсайдская история», «Чудо на 34-й улице».