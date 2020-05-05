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Газета "Кишиневские новости"

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Авиапассажиров продезинфицируют

05 мая
21:06 2020
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К числу специального медицинского оборудования относятся дезинфекционные кабины, способные обеззаразить все, что в них находится, всего за 40 секунд благодаря особому антимикробному покрытию. До сих пор они использовались только в системе здравоохранения.

Но, возможно, с целью борьбы с коронавирусом скоро такие кабины станут доступны и в общественных местах, в частности, авиапассажирам. Испытания этого оборудования начал Международный аэропорт Гонконга – первым в мире. Кроме того, здесь уже внедрены роботы, занимающиеся уборкой помещений. На автоматах установлены ультрафиолетовые лампы, обладающие стерилизующим действием, сообщает «Daily Mail».  

В планах администрации использовать антимикробное покрытие на всех объектах, через которые проходят пассажиры. Испытания продлятся до конца текущего месяца, а потом, в зависимости от полученных результатов, будет решено, стоит ли применять эти противовирусные технологии на постоянной основе.

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