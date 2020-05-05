Чем только не занимаются люди в период вынужденной самоизоляции! Житель Лондона Крис Вудхед, чтобы не пропасть от скуки, каждый день наносит себе новую татуировку, сообщает портал «Daily Star». Фотографии своих тату Вудхед выкладывает в социальную сеть, чем вызывает восторги многочисленных подписчиков.

Таких «произведений искусства» набралось уже больше сорока, и теперь мужчина столкнулся с тем, что на коже не осталось свободного места – татуировки есть даже на стопах. Теперь ему предстоит придумать, чем заполнить оставшиеся до конца карантина дни.