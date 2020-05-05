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Газета "Кишиневские новости"

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Чистая кожа кончилась раньше, чем самоизоляция

05 мая
21:06 2020
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Чем только не занимаются люди в период вынужденной самоизоляции! Житель Лондона Крис Вудхед, чтобы не пропасть от скуки, каждый день наносит себе новую татуировку, сообщает портал «Daily Star». Фотографии своих тату Вудхед выкладывает в социальную сеть, чем вызывает восторги многочисленных подписчиков.

Таких «произведений искусства» набралось уже больше сорока, и теперь мужчина столкнулся с тем, что на коже не осталось свободного места – татуировки есть даже на стопах. Теперь ему предстоит придумать, чем заполнить оставшиеся до конца карантина дни.

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