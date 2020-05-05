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Газета "Кишиневские новости"

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Еще в одной лаборатории в Кагуле будут проводиться тесты на COVID-19

05 мая
19:41 2020
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Тесты на наличие коронавируса будут проводиться и на юге страны, в лаборатории, которую задействовали сегодня в Кагуле. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

«Сегодня Национальное агентство общественного здоровья задействовало лабораторию в Кагуле, с тем чтобы и на юге страны появилась возможность проводить тесты на наличие инфекции COVID-19», – сообщила глава ведомства.

Она добавила, что сотрудники лаборатории прошли курс обучения в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

«Персонал был обучен работать в соответствие с существующими протоколами. Будет также обеспечена оперативность обработки собранных анализов в южных районах страны», – сообщила министр.

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