Тесты на наличие коронавируса будут проводиться и на юге страны, в лаборатории, которую задействовали сегодня в Кагуле. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

«Сегодня Национальное агентство общественного здоровья задействовало лабораторию в Кагуле, с тем чтобы и на юге страны появилась возможность проводить тесты на наличие инфекции COVID-19», – сообщила глава ведомства.

Она добавила, что сотрудники лаборатории прошли курс обучения в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

«Персонал был обучен работать в соответствие с существующими протоколами. Будет также обеспечена оперативность обработки собранных анализов в южных районах страны», – сообщила министр.