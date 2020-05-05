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Газета "Кишиневские новости"

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Ордена Республики за подвиги в годы Великой Отечественной войны

Ордена Республики за подвиги в годы Великой Отечественной войны
05 мая
17:16 2020
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В завершение рабочей поездки по стране президент Молдовы навестил в городе Бельцы двух ветеранов Великой Отечественной войны. Речь о Василии Ганущаке и Галине Берегуст.

Василий Ганущак, которому 96 лет, в годы войны храбро сражался в боях за освобождение Польши и Германии.

Галина Берегуст, того же возраста, в те годы была лейтенантом медицинской службы, принимала участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии.

Игорь Додон поздравил ветеранов с Днём Победы, выразив им признательность и безграничное уважение за отвагу и мужество, проявленные на полях сражений. В знак высокой оценки их особых заслуг перед государством президент вручил обоим ветеранам высшую награду государства – Орден Республики.

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