В завершение рабочей поездки по стране президент Молдовы навестил в городе Бельцы двух ветеранов Великой Отечественной войны. Речь о Василии Ганущаке и Галине Берегуст.

Василий Ганущак, которому 96 лет, в годы войны храбро сражался в боях за освобождение Польши и Германии.

Галина Берегуст, того же возраста, в те годы была лейтенантом медицинской службы, принимала участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии.

Игорь Додон поздравил ветеранов с Днём Победы, выразив им признательность и безграничное уважение за отвагу и мужество, проявленные на полях сражений. В знак высокой оценки их особых заслуг перед государством президент вручил обоим ветеранам высшую награду государства – Орден Республики.