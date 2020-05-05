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Газета "Кишиневские новости"

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Сельское хозяйство Молдовы ждет помощи государства

Сельское хозяйство Молдовы ждет помощи государства
05 мая
15:36 2020
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Продолжая рабочую поездку в Фалештский район, Игорь Додон посетил два аграрных предприятия

Первое из них принадлежит фермеру Иону Мыцу, который возделывает зерновые на площади 200 гектаров, 30 гектаров фруктовых деревьев и три гектара виноградника. В хозяйстве имеется также большой склад с холодильным помещением.

Второе предприятие – Efelin Agro Александра Оалэ – занимается выращиванием пшеницы на площади 250 гектаров, ячменя на 100 гектарах, кукурузы на 230 гектарах и подсолнечника на 250 гектарах.

Глава государства высоко оценил работу обоих фермеров, выразив им признательность за то, что они в непростых условиях создают рабочие места и продолжают обеспечивать продовольственную безопасность района и страны. Президент добавил, что высшее руководство Республики Молдова будет прилагать максимальные усилия для поддержки сельского хозяйства.

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