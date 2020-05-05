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Газета "Кишиневские новости"

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Додон будет поддерживать и продвигать традиции православной веры

Додон будет поддерживать и продвигать традиции православной веры
05 мая
15:36 2020
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Начиная с ближайших выходных, будут разрешены службы с участием прихожан во дворах церквей.

Об этом, в частности, шла речь на встрече президента Молдовы в Бельцах с Епископом Бельцким и Фалештским Маркеллом. Обсуждались разные вопросы, касающиеся поддержки Православной церкви в нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что всегда поддерживал и будет далее поддерживать и продвигать традиции и православную веру, которая является основой Молдавской государственности.

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