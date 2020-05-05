Начиная с ближайших выходных, будут разрешены службы с участием прихожан во дворах церквей.

Об этом, в частности, шла речь на встрече президента Молдовы в Бельцах с Епископом Бельцким и Фалештским Маркеллом. Обсуждались разные вопросы, касающиеся поддержки Православной церкви в нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что всегда поддерживал и будет далее поддерживать и продвигать традиции и православную веру, которая является основой Молдавской государственности.