Ренато Усатый поддерживает противников российского кредита и призывает граждан страны встать на защиту Конституционного суда.

«Нэстасе единственный, кто высказался по протестам, что Платформа «DA» готова в них участвовать, что было бы хорошо, если бы граждане страны стали между Конституционным судом и Додоном как щит. Я призываю всех граждан страны и судей КС, да, я мэр города, оппозиционный политик, но я хочу, чтобы вы знали, что вы круглосуточно можете рассчитывать на меня», – заявил Усатый в рамках передачи «Политика» на TV8.

Напомним, что 7 мая Конституционному суду предстоит решить судьбу российских денег.

Соглашение о кредите в КС оспорили депутаты группы Pro Moldovа, представители партий «Действие и солидарность» и «Платформа “Достоинство и правда”».