Во время поездки на север РМ Игорь Додон посетил Фалештскую районную администрацию, где вместе с председателем района Серджиу Фынтынэ обсуждались важнейшие вопросы, касающиеся социально-экономического и инфраструктурного развития региона.

В частности, местные власти просят руководство страны помочь с завершением реконструкции водопровода от реки Прут и городского стадиона, а также возрождения сахарного завода и птицефабрики, которые в свое время играли значимую роль в аграрном секторе района и всей Молдовы.

Президент заверил районные власти в том, что правительство и Аппарат президента придают первостепенное значение развитию регионов, а соответствующие программы будут реализованы, невзирая на пандемический кризис.

Кроме того, Игорь Додон поздравил ветерана Великой Отечественной войны Сергея Степановича Кушнира, которому в этом году исполняется 95 лет. Он был призван в Красную армию в 1943 году, служил в разведке. После войны работал в совхозе, в партийных организациях, на почте. В знак высокой оценки его вклада в Великую Победу, трудовых достижений и в честь 75-летия Победы Сергею Степановичу вручена высшая награда Молдовы – Орден Республики.