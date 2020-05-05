Депутат ПСРМ Григоре Новак обнаружил связь между мэром Бельц Ренато Усатым, бывшим лидером ДПМ Владом Плахотнюком и прокурором Виорелом Морарем.

«Ренато Усатый признал, что общается и встречается с Дорином Дамиром, крестником Влада Плахотнюка, которого ранее сам обвинял в том, что последний контролирует прокуроров и судей. Другая личность, Виорел Морарь, отставной глава антикоррупционной прокуратуры, фигурант множества уголовных дел, признался, что является кумом Дорина Дамира. Становится ясным канал утечки информации по делам Антикоррупционной прокуратуры и Центра по борьбе с коррупцией. Посмотрим, что будут делать прокуроры и офицеры СИБа.

P.S. Фактически все эти имена ведут к одному-единственному – Владу Плахотнюку», – написал Новак в социальной сети.

Напомним, что, участвуя в телепередаче на TV8, Ренато Усатый заявил, что встречается с Дорином Дамиром, обсуждая некий «план, который не понравится президенту страны Игорю Додону».