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Газета "Кишиневские новости"

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Что связывает Усатого, Плахотнюка и прокурора Виорела Мораря?

05 мая
14:31 2020
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Депутат ПСРМ Григоре Новак обнаружил связь между мэром Бельц Ренато Усатым, бывшим лидером ДПМ Владом Плахотнюком и прокурором Виорелом Морарем.

«Ренато Усатый признал, что общается и встречается с Дорином Дамиром, крестником Влада Плахотнюка, которого ранее сам обвинял в том, что последний контролирует прокуроров и судей. Другая личность, Виорел Морарь, отставной глава антикоррупционной прокуратуры, фигурант множества уголовных дел, признался, что является кумом Дорина Дамира. Становится ясным канал утечки информации по делам Антикоррупционной прокуратуры и Центра по борьбе с коррупцией. Посмотрим, что будут делать прокуроры и офицеры СИБа.

P.S. Фактически все эти имена ведут к одному-единственному – Владу Плахотнюку», – написал Новак в социальной сети.

Напомним, что, участвуя в телепередаче на TV8, Ренато Усатый заявил, что встречается с Дорином Дамиром, обсуждая некий «план, который не понравится президенту страны Игорю Додону».

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