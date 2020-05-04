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Газета "Кишиневские новости"

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Как Молдова выходит из режима Чрезвычайного положения?

04 мая
22:46 2020
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Люди возвращаются к работе, экономические агенты возобновляют свою деятельность, но школы будут закрыты до начала нового учебного года

Этапы постепенного выхода из чрезвычайного положения обсуждались сегодня представителями двух правящих партий с премьер-министром и президентом страны. В ходе встречи была отмечена важность мер защиты в период снятия ограничений и возобновления деловой активности.

Срок чрезвычайного положения заканчивается, как и планировалось, 15 мая. Однако школы в стране будут закрыты, учащиеся заканчивают учебный год, продолжая дистанционное обучение. Обсуждалась проблема организации экзаменов на бакалавриат в этом году. Окончательное решение будет объявлено Министерством образования, культуры и исследований в середине мая.

Еще одной темой обсуждения стала ситуация в сельском хозяйстве, вызванная сильной засухой этого года. Представители двух парламентских партий призвали тщательно проанализировать обстановку в этом секторе и согласились с тем, что, в зависимости от ущерба, исполнительная власть изучит возможность поддержки фермеров.

Были рассмотрены также приоритеты правительства и парламента на ближайшие две недели, а также на период после отмены чрезвычайного положения.

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