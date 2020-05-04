Президент Игорь Додон предложил согражданам поддержать его инициативу

«День Победы – один из важнейших праздников для Республики Молдова. К сожалению, из-за пандемии мы не сможем провести все запланированные по этому случаю мероприятия. В особенности я имею в виду Марш Победы «Бессмертный полк», который переносится на 24 августа.

В связи с этим предлагаю провести в социальных сетях флэшмоб #БессмертныйПолк, что предполагает размещение фотографий наших родных и соотечественников, прошедших горнило войны. Фотографии следует сопроводить кратким описанием их подвигов. Это символический жест, вносящий, однако, свой вклад в сохранение живой памяти о настоящих героях, пожертвовавших собой ради мирного неба.

Первый человек, о котором я хочу рассказать, – это Георге Додон, брат нашего деда со стороны отца, уроженец села Садова. Воевал на фронте и погиб в 1944 году в Польше во время бомбардировки.

Кроме того, хочу отметить Александра Додона, родившегося в 1894 году в Садова. Он храбро сражался в боях против фашистских захватчиков, был награжден многими наградами, в том числе Орденом Красной звезды, Орденом Красного знамени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и другими.

Горжусь тем, что наша страна приняла самое непосредственное участие в достижении Великой Победы, благодаря которой мы сегодня радуемся мирному небу над нами.

Искренняя благодарность ныне здравствующим ветеранам, которым мы желаем крепкого здоровья и счастья в кругу близких. Мы помним! Мы гордимся! Вечная память героям!» – написал в соцсетях Игорь Додон.