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Газета "Кишиневские новости"

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Чем вызвана перестрелка на границе с КНДР?

04 мая
22:21 2020
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1 мая впервые почти за месяц отсутствия на публике вновь появился председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Странное исчезновение корейского вождя и отсутствие его на праздновании 108-ой годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля породило в СМИ всех стран мира предположения о смерти диктатора.

Однако 1 мая Ким Чен Ын вернулся, а войска КНДР и Южной Кореи впервые за последние три года обменялись огнем в демилитаризованной зоне. Точных данных о причинах перестрелки не поступало.

По сообщению официального информационного агентства КНДР – ЦТАК – 1 мая Ким Чен Ын посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Центральное телевидение КНДР дало репортаж на эту тему, после чего продолжило эфир передачами, посвященными предыдущей деятельности корейского лидера.

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