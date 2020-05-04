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Газета "Кишиневские новости"

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Больница в Штефан-Водах возобновляет работу

04 мая
22:06 2020
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Больница в Штефан-Водэ, где был введен карантинный режим, возобновит работу с завтрашнего дня. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

«Завтра возобновит работу больница в Штефан Водэ, а сегодня мы снова провели инструктаж сотрудников лечебного учреждения. Больница обеспечена защитным снаряжением», – рассказала глава ведомства.

Министр также сообщила, что сотрудники и пациенты больницы должны соблюдать профилактические меры в отношении COVID-19.

«В силе остается требование сохранения социальной дистанции. Вводится гибкий режим работы. Состояние здоровья людей остается приоритетом», – добавила Думбрэвяну.

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