Президент Молдовы провел рабочую встречу с руководителями предприятий лёгкой промышленности.

Глава государства сказал, что будет продолжать беседы с представителями всех отраслей национальной экономики с целью определения и урегулирования проблем, с которыми они сталкиваются.

Игорь Додон подчеркнул при этом, что лёгкая промышленность – один из ведущих секторов экономики, и в настоящее время ее значение стало еще больше, поскольку в условиях пандемического кризиса многие профильные предприятия стали производить столь нужные нам защитные маски, костюмы и другие необходимые средства защиты.

Президент заверил участников совещания в том, что руководство страны прилагает максимальные усилия для поддержки реальных секторов экономики в условиях пандемического кризиса и в ближайшее время направит на рассмотрение парламента пакет предложений в форме законодательной инициативы.