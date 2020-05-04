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Газета "Кишиневские новости"

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Лёгкой промышленности Молдовы окажут помощь

04 мая
22:01 2020
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Президент Молдовы провел рабочую встречу с руководителями предприятий лёгкой промышленности.

Глава государства сказал, что будет продолжать беседы с представителями всех отраслей национальной экономики с целью определения и урегулирования проблем, с которыми они сталкиваются.

Игорь Додон подчеркнул при этом, что лёгкая промышленность – один из ведущих секторов экономики, и в настоящее время ее значение стало еще больше, поскольку в условиях пандемического кризиса многие профильные предприятия стали производить столь нужные нам защитные маски, костюмы и другие необходимые средства защиты.

Президент заверил участников совещания в том, что руководство страны прилагает максимальные усилия для поддержки реальных секторов экономики в условиях пандемического кризиса и в ближайшее время направит на рассмотрение парламента пакет предложений в форме законодательной инициативы.

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