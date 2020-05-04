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Газета "Кишиневские новости"

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Как расценили на заседания фракции ДПМ коалицию с ПСРМ?

04 мая
22:01 2020
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Шаг, на который пошла ДПМ, создавая парламентское большинство с ПСРМ, был верным

Об этом сообщил председатель Демпартии Павел Филип после заседания фракции политформирования, длившегося шесть часов.

«Обсуждалась ситуация в партии, мы проанализировали уход некоторых коллег. Обсудили нашу работу в рамках правящей коалиции, связи с партнерами. Мы пришли к выводу, что шаг, который сделала ДПМ, был верным и важным, что не позволило спровоцировать в стране политический и экономический кризис. Дискуссия не была простой, но мы нашли общий знаменатель. В этой коалиции мы будем активными», – заявил Филип.

Председатель парламентской фракции Дмитрий Дьяков уточнил, что в ходе заседания обсуждались организационные вопросы.

«Сегодняшняя дискуссия была открытой, принципиальной, порой позиции были противоположные, но важно, что мы вместе и у нас есть четкое решение идти дальше», – сказал Дьяков.

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