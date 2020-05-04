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Газета "Кишиневские новости"

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Когда верующим в Молдове разрешат посещать службы в церквях?

04 мая
22:01 2020
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Со следующего воскресенья церкви, вероятно, смогут возобновить свою деятельность. Об этом сообщил премьер Ион Кику, пояснивший, что окончательное решение будет принято 5 мая.

«Мы подождем выводов специалистов о том, сможем ли позволить возобновление служб с сохранением социальной дистанции. Завтра мы сможем принять окончательное решение», – заявил премьер.

В то же время Кику сообщил, что после оценки ситуации предлагается отменить карантинные меры в некоторых населенных пунктах. На данный момент подобный режим действует в 8 городах и селах Молдовы.

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