Ущерб, нанесенный проливными дождями, обсудили сегодня в ходе заседания Единого командного центра. По словам премьера Иона Кику, местные власти предоставят информацию, на основе которой и будет выделяться помощь.

«В некоторых населенных пунктах случились наводнения, в других сгорела растительность. Есть зона, где смыло участок дороги, речь идет о селе Бэнешть Теленештского района. Завтра Комиссия по чрезвычайным ситуациям представит информацию об ущербе, причиненном дождями, возможно, будет сделан анализ причин ущерба. Ждем из районов данные о необходимости финансовой помощи тем, кто пострадал», – сказал Кику.