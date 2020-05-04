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Газета "Кишиневские новости"

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Населенным пунктам, пострадавшим от проливных дождей, окажут помощь

04 мая
22:01 2020
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Ущерб, нанесенный проливными дождями, обсудили сегодня в ходе заседания Единого командного центра. По словам премьера Иона Кику, местные власти предоставят информацию, на основе которой и будет выделяться помощь.

«В некоторых населенных пунктах случились наводнения, в других сгорела растительность. Есть зона, где смыло участок дороги, речь идет о селе Бэнешть Теленештского района. Завтра Комиссия по чрезвычайным ситуациям представит информацию об ущербе, причиненном дождями, возможно, будет сделан анализ причин ущерба. Ждем из районов данные о необходимости финансовой помощи тем, кто пострадал», – сказал Кику.

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