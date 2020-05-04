В Швеции нашли, чем отпугнуть людей от массового сборища

Во многих странах Европы в последнюю апрельскую ночь традиционно отмечается Вальпургиева ночь. Это древний языческий праздник плодородия, знаменующий расцвет весны. А еще со Средних веков существует поверье, что в эту ночь ведьмы устраивают свой дикий пир – шабаш.

В шведском городе Лунд праздник обычно собирал до 30000 человек. И хотя в этой стране не вводились жесткие ограничительные меры, там работают все торговые предприятия, рестораны и кафе, увеселительные заведения, уровень заболеваемости коронавирусом и смертности от него очень высок. Поэтому запрет собираться компаниями свыше 50 человек все же существует.

И городские власти нашли оригинальный способ не допустить массового участия людей в Вальпургиевой ночи и возможного заражения их. По парку, где обычно проходит праздник, густо разбросали… куриный помет, пишет «Sydsvenskan». Его «аромат» не способствовал посещению парка. Заодно и землю удобрили.