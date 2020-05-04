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Газета "Кишиневские новости"

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В Таиланде из-за коронавируса не пропадешь

04 мая
18:16 2020
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Российские туристы, застрявшие в туристическом раю, не растерялись

С объявлением пандемии авиасообщение практически между всеми странами прекратилось. Вернуться домой, в частности из Таиланда, по разным причинам смогли не все туристы. И несколько россиян нашли оригинальный способ пережить карантин.

Один молодой человек, у которого кончились деньги и не было возможности купить билет на вывозной рейс, попросил приюта в одном из буддийских монастырей. Его приняли, и он честно отрабатывает предоставленный ему кров: помогает монахам по хозяйству.

А семейная пара, которую обокрали, решила разбить палатку в пещере после того, как отель, где они остановились, закрылся на время эпидемии. Обнаружили супругов случайно, месяца через два, передает телеканал «Моя планета».       

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