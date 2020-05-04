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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Можно ли услышать звуки коронавируса?

04 мая
18:16 2020
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Оказывается, коронавирус можно не только увидеть под микроскопом, но и услышать

Американские ученые сумели преобразовать в звуки естественные колебания белков, из которых состоит коронавирус, передает korrespondent.net. Получилась некая композиция, которая, по мнению специалистов, содержит приятные и даже успокаивающие звуки. В этом могли убедиться все, кто послушал результат записи на сайте Soundcloud.

Информация любопытная, но станет ли от знакомства с ней легче тем, кто подхватил вирус, и тем, кто борется с эпидемией? Как-то сомнительно…

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