Стюардессы получили новую форму

Бортпроводницы практически всех авиакомпаний мира славятся своей элегантностью. Но эпидемия коронавируса вносит свои коррективы и в экипировку стюардесс. Так, авиакомпания AirAsia из Малайзии одела свой персонал в новую униформу. Ее разработал филиппинский дизайнер Пуэй Куинонес, сообщает телеканал «Fox News».

Авиакомпания в числе первых вновь начала выполнять некоторые рейсы, как внутренние, так и международные. Чтобы максимально защитить от инфекции не только пассажиров, но и экипаж, и была создана новая униформа, мало чем отличающаяся от защитных медицинских костюмов. Разве что цветом. Эта униформа будет использоваться до завершения пандемии.