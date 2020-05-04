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Газета "Кишиневские новости"

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Эпидемия диктует моду в авиации

04 мая
18:16 2020
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Стюардессы получили новую форму

Бортпроводницы практически всех авиакомпаний мира славятся своей элегантностью. Но эпидемия коронавируса вносит свои коррективы и в экипировку стюардесс. Так, авиакомпания AirAsia из Малайзии одела свой персонал в новую униформу. Ее разработал филиппинский дизайнер Пуэй Куинонес, сообщает телеканал «Fox News».

Авиакомпания в числе первых вновь начала выполнять некоторые рейсы, как внутренние, так и международные. Чтобы максимально защитить от инфекции не только пассажиров, но и экипаж, и была создана новая униформа, мало чем отличающаяся от защитных медицинских костюмов. Разве что цветом. Эта униформа будет использоваться до завершения пандемии.

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