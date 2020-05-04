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Газета "Кишиневские новости"

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Лама против коронавируса

04 мая
18:11 2020
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Международная группа ученых изучила, как это животное борется с инфекцией

Исследователи из США и Бельгии сделали важное открытие. Уже несколько лет они изучают иммунную систему лам и обнаружили, что организм лам реагирует на встречу с инфекцией с помощью выработки очень мелких антител. Специалисты назвали их наноантителами и предположили, что на их основе можно создать препарат для лечения коронавируса. Он может оказаться эффективным при применении вскоре после начала заболевания, потому что позволяет доставлять действующее вещество непосредственно к очагу инфекции.

Профессор Джейсон Маклеллан из Университета Остина пояснил, в чем отличие будущего препарата от вакцины: ее нужно вводить за 1-2 месяца до заражения, а лекарство на основе антител защищает организм сразу.

В ближайшее время начнутся доклинические, а затем и клинические испытания, сообщает телеканал «Наука».  

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