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Газета "Кишиневские новости"

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Кто виноват в проблемах с общественным транспортом в столице

04 мая
18:06 2020
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Кишиневский примар рассказал о сложностях передвижения по городу из-за приостановки работы маршруток. Проблемы коснулись в первую очередь жителей тех районов города, с которыми нет автобусного и троллейбусного сообщения.

«Это происходит из-за того, что наше предложение приобрести 100 автобусов было отвергнуто Муниципальным советом. Если бы предложение приняли, в начале июня можно было бы собрать первые автобусы в Кишиневе, и они вышли бы на линию, в первую очередь в пригороды», –объяснил мэр.

Ион Чебан потребовал от чиновников примэрии выявить самые проблемные участки, немедленно найти решение данной проблемы. Муниципальные советники в оперативном порядке должны также подготовить предложения по закупкам автобусов.

«Люди не должны страдать из-за того, что местные избранники занимаются политикой», – заявил градоначальник.

Напомним: в марте примэрия предложила закупить 100 белорусских автобусов, но муниципальные советники ПДС и «Платформы DA» не поддержали это предложение.

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