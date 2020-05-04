Игорь Додон провел рабочую встречу с башканом Гагаузии Ириной Влах

На встрече особое внимание было уделено проблеме распространения коронавируса. Помимо этого, обсуждались текущее положение дел, проблемы социально-экономического характера, а также положение в сельском хозяйстве в связи с установившейся засушливой погодой.

«Полностью поддержал усилия госпожи Влах по сохранению стабильности в Гагаузской автономии и принял приглашение совершить в ближайшие дни рабочую поездку в регион для изучения ситуации на месте», – написал Игорь Додон после встречи на своей странице в социальной сети.