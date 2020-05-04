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Газета "Кишиневские новости"

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Рабочая поездка в Гагаузию – в ближайшие дни

Рабочая поездка в Гагаузию – в ближайшие дни
04 мая
17:36 2020
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Игорь Додон провел рабочую встречу с башканом Гагаузии Ириной Влах

На встрече особое внимание было уделено проблеме распространения коронавируса. Помимо этого, обсуждались текущее положение дел, проблемы социально-экономического характера, а также положение в сельском хозяйстве в связи с установившейся засушливой погодой.

«Полностью поддержал усилия госпожи Влах по сохранению стабильности в Гагаузской автономии и принял приглашение совершить в ближайшие дни рабочую поездку в регион для изучения ситуации на месте», – написал Игорь Додон после встречи на своей странице в социальной сети.

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