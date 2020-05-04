Главная государственная налоговая инспекция подвела итоги первых четырех месяцев года

По данным ГНИ, в государственный бюджет уже собрано 5,2 млрд леев. Местные бюджеты пополнились 1,2 млрд леев, что на 9,5 млн больше, чем в аналогичный период прошедшего года. Сумма средств, поступивших в бюджет социального страхования, выросла на 416,5 млн леев по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2019 г. и составила 4,5 млрд леев. Фонд обязательного медицинского страхования составил 1,5 млрд леев, что на 85 млн леев больше, чем за тот же период прошлого года.

В общей сложности за первые четыре месяца 2020 года поступления в бюджет составили 12,4 млрд леев. Это на 27 млн леев больше, чем в аналогичный период 2019г.