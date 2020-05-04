Президенты Молдовы и Беларуси провели онлайн-дискуссию

О темах, затронутых в беседе с белорусским президентом, Игорь Додон сообщил на своей странице в соцсети.

«Обменялись мнениями о политической и экономической ситуации в обеих странах и в регионе. Также обсудили меры, принимаемые для борьбы с коронавирусом нового типа и его распространением. Высоко оценил деятельность белорусских коллег в этом отношении, подчеркнув, что каждое государство действует, исходя из собственных обстоятельств. Поблагодарил за предложение совершить обмен опытом между врачами Молдовы и Беларуси», – написал глава Молдавского государства.

Кроме того, главы двух государств обсудили мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: «Рассказал, что в связи с пандемией коронавируса в Молдове масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, будут перенесены на 24 августа – День освобождения нашей страны от фашизма. В то же время был впечатлён тем фактом, что в Беларуси Парад Победы состоится 9 Мая при соблюдении всех норм безопасности».

Два президента обсудили и порядок организации намеченного на 19 мая в Минске заседания Высшего Евразийского экономического совета: «Отметил, что мы уважим решение организаторов, и, если будет необходимо приехать в столицу Беларуси, я сделаю это, тем более что по моей инициативе в Минске был изготовлен памятник нашему соотечественнику, Герою Советского Союза Иону Солтысу. Его открытие приурочено к 75-летию Великой Победы».

И, завершая беседу, Игорь Додон поблагодарил белорусского президента за поддержку нашего народа в любых ситуациях и за готовность расширять двустороннее сотрудничество.