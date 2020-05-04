Согласно данным, представленным Министерством здравоохранения, общее число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 1423. В воскресенье выписаны 41 пациент, в том числе 20 в Приднестровье.

На сегодняшний день зарегистрирован 4121 случай заражения новым коронавирусом, из которых 489 – в Приднестровье.

В настоящее время насчитывается 2570 активных случаев. По данным министерства, 252 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 27 человек подключены к аппаратам.

К моменту сообщения, от COVID-19 умерло 128 человек.