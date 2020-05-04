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Газета "Кишиневские новости"

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Динамика заражения и излечения от COVID-19 в Молдове на 4 мая 2020 г.

04 мая
11:41 2020
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Согласно данным, представленным Министерством здравоохранения, общее число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 1423. В воскресенье выписаны 41 пациент, в том числе 20 в Приднестровье.

На сегодняшний день зарегистрирован 4121 случай заражения новым коронавирусом, из которых 489 – в Приднестровье.

В настоящее время насчитывается 2570 активных случаев. По данным министерства, 252 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 27 человек подключены к аппаратам.

К моменту сообщения, от COVID-19 умерло 128 человек.

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